Campo di prigionia russo a Olevnika | l’appello di Zelensky | “La Croce Rossa indaghi”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Kiev – Il presidente ucraino Volodymyrchiede che il Comitato Internazionale dellasuldi detenzionedi, nell’Ucraina orientale, dove – ha detto nel suo discorso notturno – prigionieri di guerra ucraini sono detenuti da maggio. Decine di persone detenute nel carcere sono morte a luglio in un’esplosione e in un incendio. “Credo che il Comitato Internazionale dellanon sia un club i cui membri hanno privilegi, vengono pagati e si godono la vita. Laha degli obblighi, prima di tutto di natura morale. Il mandato delladeve essere adempiuto. È necessario fare subito ciò che è del tutto ...

Da quando ci siamo conosciuti è nata una collaborazione; l'ho portata a Servigliano a visitare l'exdi, che poi è diventato monumento nazionale. Sono onorato di essere stato ...Partecipò all'attività dell'orchestra del, il 1° agosto 1943 si esibì in una performance di ... I musicisti trasferirono in Ghetti, Lager, Gulag e Campi dimilitare la frenesia artistica ...''La Croce Rossa ha degli obblighi, prima di tutto di natura morale. Il mandato della Croce Rossa deve essere adempiuto'', ha detto Zelensky.Niente dà la misura di una vita come un’inattesa interruzione della sua normalità. A conti fatti, dopo una settimana di reclusione da Covid, il professor Caudano scherza con se stesso e dice che, nel ...