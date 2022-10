Campania | Iannone FdI | “De Luca impegna 300mila euro per amenità”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Desi scopre pacifista eddella Regione per le sue. È ridicolo, non sa più a che Santo votarsi per distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti: Sanità al collasso, trasporti pubblici inesistenti, dissesto idrogeologico che sommerge di fango i territori alle prime piogge. Un disastro totale per il quale i cittadini vorrebbero marciare contro di lui”. Così, in una nota, il senatore Antonio, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in. “Tutti aneliamo alla pace ma la sua strumentale manifestazione è solo una ‘marchetta’ che vuole anche pagare con i soldi della Comunità, come al solito”, conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

