Camera | via alla prima votazione per il presidente Centrodestra | «Compatti su Fontana» | il Pd propone un nome unitario | no di M5s e Terzo polo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è aperta alle 10.30 la quartaper eleggere ildelladei deputati. E da oggi scende anche la maggioranza necessaria per nominarlo: basta la metà più uno dei votanti. Anche al di là dello scontro avvenuto ieri in Senato, dove Forza Italia ha fatto mancare l’appoggio a Ignazio La Russa, fin dall’inizio era oggi il giorno a cui ilpuntava per chiudere la partita sulla quarta carica dello Stato. Ieri, nel corso dell’ennesimo vertice tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni è spuntato ildi Lorenzo, fedelissimo del segretario leghista. E sia ieri sia, più compiutamente, oggi, Forza Italia ha dichiarato che voti dei berlusconiani ci sarà. Il coordinatore Antonio Tajani l’ha scritto anche su Twitter: «Forza Italia voterà Lorenzo ...