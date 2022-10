OlbiaNotizie

18:25 Fallita anche la terza votazione allaCome c'era da aspettarsi anche la terza votazione valida per l'elezione del presidente dellacon un nulla di fatto. Nessun nome ...... È PRESIDENTE Lo spoglio a Palazzo Madama 6 ore fa Senato,seconda chiama: Forza Italia ... 7 ore fa, fumata nera alla prima votazione Fumata nera nell'Aula dellanella prima ... Camera: terminata quarta votazione per presidente inizia spoglio Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Terminata la quarta votazione alla Camera per l'elezione del presidente. Inizia ora lo spoglio, il quorum è fissato nella maggioranza assoluta dei voti.Nonostante la defezione di Forza Italia, il senatore di Fratelli d’Italia è stato eletto presidente. Possibile un soccorso dell’opposizione per aiutare Lega e FdI. Conclusa anche la prima votazione al ...