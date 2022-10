Camera | Salvini indica Fontana ma Forza Italia ribolle

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Silvio Berlusconi pretende un «chiarimento politico». Giorgia Meloni non sembra intenzionata a concederglielo, limitandosi ad appellarsi alla «responsabilità» degli alleati. E così il quarto scrutinio per l'elezione del presidente delladei deputati, che dovrebbe incoronare il vicesegretario del Carroccio Lorenzo, partirà oggi alle 10.30 con una robusta dose di incognite. Che l'andamento delle votazioni al Senato abbia lasciato degli strascichi pesanti all'interno del centrodestra è talmente ovvio che nessuno ne fa pubblicamente mistero. Il deputato forzista Giorgio Mulè, in diretta con la maratona di La7, si esprime in termini chiarissimi: «Il punto non è Licia Ronzulli - spiega - perché noi siamo i primi a non farne una questione di nomi. Il punto è che ognidella coalizione deve avere una dignità di ...