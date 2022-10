Camera | Salvini | ' Fontana pro-Italia | striscione potevano risparmiarselo'

Forza Italia reclama "ministeri di peso", Matteocercherà di passare alla riscossione per ... "Dopo La Russa al Senato la destra allapropone Fontana. Hanno scambiato l'elezione della ......Lorenzo Fontana è il nuovo Presidente della, candidato scelto dalla Lega nell'alveo dell' accordo di Governo con la coalizione di Centrodestra . È un fedelissimo di Matteo, non ...Alla prima votazione utile eletto presidente del Senato e della Camera. Uno a zero palla al centro: dedicato a quei politici e giornalisti di sinistra che pensavano saremmo stati qui a settimane”. Per ..."Uno a zero palla al centro: abbiamo eletto presidente del Senato e della Camera al primo voto". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisiti in Transatlantico. (ANSA) ...