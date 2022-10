Camera | Lorenzo Fontana a Quarta Repubblica | Atlantisti fin dalla seconda Guerra Mondiale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il neoeletto presidente era stato ospite nella puntata del 10 ottobre, parlando anche della situazione in Ucraina: 'Usa non sono contenti degli ultimi eventi, ma non vogliono uno scontro con la ...

Dopo Ignazio La Russa al Senato , anche laha il suo nuovo presidente:Fontana , ex ministro del primo Governo Conte, eletto con 222 voti al quarto scrutinio. Si conclude così il primo importante appuntamento della legislatura. ...- - > Ansa .Fontana, il nuovo presidente della, è veronese, 42enne, ex ministro della Famiglia, cattolico, vicino al mondo del volontariato e delle disabilità , ma con una biografia punteggiata da ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La legislatura che si apre dovrà affrontare temi fondamentali per il presente e il futuro del nostro Paese: la definitiva fuoriuscita dalla crisi pandemica, ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Mi accingo a svolgere l’alto incarico a cui mi avete chiamato avendo come punto di riferimento i principi della nostra Costituzione, che pongono al centro dell’attività po ...