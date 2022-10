Camera | la quarta votazione per l’elezione del presidente | la diretta

Alle 10.30 la, in cui il quorum scende: l'elezione scatterà con la maggioranza assoluta. Alla" La sponda a Meloni premia Salvini. E a Montecitorio tocca a Fontana Il ritratto " ...Dopo le tre fumate nere di ieri, nell'Aula dellaoggi si svolge alle 10,30 lavotazione per l'elezione del presidente. Per le tre votazioni di ieri, concluse senza esito, erano necessari i due terzi dei voti (comprese le schede bianche ...In vista della quarta chiama alla Camera per l'elezione del nuovo presidente che succederà a Roberto Fico, sembra profilarsi uno "scontro" tra il leghista ...Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 14, 2022. Azione-Iv voteranno Richetti presidente. I deputati di Azione-Iv scriveranno il nome di Matteo Richetti sulla scheda, nel corso della quarta ...