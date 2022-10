Camera | fonti Nazareno | ' inquietante slittamento a destra | opposizione durissima' **

...come presidente della. Il neo presidente ha, inoltre, ricordato "la risposta alla crisi economica e sociale dei territori e 'in primis' all'aumento dei costi dei beni primari e delle...Gli ha fatto eco Giorgia Meloni : " Buona la prima anche alla. Sono molto molto contenta che ...del Nazareno ci vanno giù pesante e la bollano come " la scelta più provocatoria possibile e ...NordEst (Adnkronos) – Lorenzo Fontana, esponente della Lega, è stato eletto presidente della Camera. Il raggiungimento del quorum, nel corso della quarta votazione, è stato salutato dall’applauso dell ...Diretta Elezione Presidente della Camera, voto video streaming: come si vota. Lorenzo Fontana candidato Centrodestra, Guerra e De Raho gli altri candidati ...