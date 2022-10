Camera | Fontana | ' Italia mantenga impegni Pnrr'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La legislatura che si apre dovrà affrontare temi fondamentali per il presente e il futuro del nostro Paese: la definitiva fuoriuscita dalla crisi pandemica, la prosecuzione dell'impegno per la ricerca della pace nel generale quadro della comunità internazionale e dei rapporti tra Ucraina e Russia, il rinsaldarsi della partecipazione dell', quale Stato fondatore, all'Unione europea, a cominciare dal rispetto degliassunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha affermato il presidente della, Lorenzo, nel suo discorso di insediamento.

Dopo le fibrillazioni di ieri al Senato oggi il voto per la presidenza della Camera andata a Lorenzo Fontana (Lega) riporta un po' di sereno, soprattutto nella coalizione del centrodestra. Ma pensare che tutto quello che è successo a Palazzo Madama sia definitivamente solo un ...Il risultato - ha aggiunto - è stata l'elezione di La Russa e Fontana. Per il sindaco Nardella 'il ... i parlamentari del Pd eletti alla Camera e al Senato. FOTO Il Partito democratico ha conquistato ...