Camera | eletto Lorenzo Fontana | chi è il nuovo presidente

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Èildelladei deputati. Al quarto scrutinio, quando era sufficiente la maggioranza assoluta, quindi 201 voti, il vice di Matteo Salvini ha formalmente preso la guida di Montecitorio. Asono andati 222 suffragi nel segreto dell’urna, 77 a Cecilia Guerra del PD, 52 a Cafiero De Raho del M5S e 22 a Matteo Richetti del Terzo Polo. Gli applausi aldelladel deputati son partiti soltanto dagli scranni del Centrodestra. Il nome di, al centro di polemiche negli anni scorsi per presunte posizioni filo Putin, contro l’aborto e i diritti della comunità Lgbt., vicesegretario della Lega ed ex ministro, è stato votato anche da ...

... Rachele Scarpa e Sara Ferrari hanno esposto sui banchi dell'aula di Montecitorio uno slogan chiaramente riferito all'esponente della Legaalla presidenza dellaPoco prima dell'inizio ...Il neopresidente dellaha poi rivolto un ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Desidero ringraziare il presidente Mattarella, perno della nazione e ...Fontana: "La nostra è una nazione multiforme con diverse realtà storiche e territoriali che l'hanno formata e l'hanno fatta grande: la grandezza dell'Italia è la diversità" ...