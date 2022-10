TGLA7

- Il candidato della maggioranza al seggio più alto dellaè il leghista Lorenzo Fontana. Mentre i deputati si accingevano a votare sugli scranni, Rachele Scarpa ed Alessandro Zan, del Pd esponevano un grande scriscione: 'No ad un presidente omofobo e ...12 minuti fa, lungo colloquio Fascina - Tajani in Aulalo spoglio delle schede per l'elezione del presidente nell'Aula dellalungo colloquio tra Marta Fascina e Antonio Tajani ... Camera: durante il voto per l'elezione del presidente, appare uno striscione anti-Fontana di Angela Maria Centrone La conquista del potere da parte del fascismo fu conseguenza di una serie di eventi che, in quel periodo, crearono le condizioni favorevoli alla nascita del Ventennio, come la ...Ieri sera, durante la cena con i senatori azzurri a Villa Grande, Silvio Berlusconi avrebbe dato il suo ok alla elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. PD – Striscione ...