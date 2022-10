Camera | Crippa Lega | “Fontana inopportuno? Le magliette filo-Putin sono di sette anni fa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Siamo compatti come centrodestra quindi credo che a mezzogiorno avremo il presidente delladellanome divisivo? Penso sia stata più di visiva Boldrini.sarà un ottimo presidente della, le etichette dell’opposizione non mi interessano.? Erano difa, attualizzare una cosa difa non mi sembra corretto. Spero che Forza Italia si ricompatti, andremo insieme alle consultazioni”. Lo ha dichiarato Andrea, vicesegretario della, entrando a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.