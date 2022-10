Camera | al via lo spoglio della quarta votazione Striscione contro Fontana | candidato della maggioranza

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È in corso allalaper l’elezione del presidente: potrebbe essere quella decisiva, il quorum richiesto è laassoluta. Polemiche sulla candidatura alla presidenzadi Lorenzo, vicesegretarioLega ed ex ministro, anti Lgbt e antiabortista. Appena iniziata la, Rachele Scarpa ed Alessandro Zan del Pd espongono un grandecon la scritta “No a un presidente omofobo pro Putin”. Tajani annuncia che Fi lo voterà

Leggi anche, chiama al: Forza Italia vota Fontana, l'opposizione si conta: ecco per chi votano Pd, M5S e Terzo Polo... la coincidenza con l'apertura della settimana della moda, il patrocino delladella Moda, ... Sono allo studio e indi definizione progetti di mostre immersive di altissima qualità, dove sono ...Al via la prima chiama del quarto scrutinio per l'elezione del presidente della Camera. È necessaria la maggioranza assoluta, quindi 201 deputati. Si elegge ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...