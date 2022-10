Calderoli dopo il passo indietro | “Sono un soldato | obbedisco E la maggioranza è forte”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Ioun. Punto”. Uomo di partito da più di trent’anni, Roberto, intervistato dal Messaggero, tira le somme di una giornata memorabile. È tutt’altro che dispiaciuto del suo sacrificio. Deldi lato che ha sbloccato lo stallo per l’elezione di Ignazio La Russa alla guida del Senato. Il dato politico è incoraggiante per il veterano del Carroccio, ex ministro delle Riforme. “C’è una bella notizia per il prossimo governo. Che può contare su un sostegno più ampio del previsto, bene così”, dice a proposito dei voti arrivati al successore di Fico al di fuori del recinto del centrodestra”.: il prossimo governo può contare su un ampio sostegno “ottimista. Per il governo e per la. La Lega ne esce ...

