Calciomercato | Milan e Roma si arrendono | ecco la firma | è tutto ufficiale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Niente da fare per. Uno degli obiettivi di entrambe le squadre hato proprio in queste ore… La stagione sta entrando nel vivo, ma lo sguardo delle dirigenze è sempre rivolto in parte anche al. Sopratle big di Serie A, in questa prima fase, hanno avuto non poche difficoltà ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Milanista

PROVA DEL NOVE - Per rimanere aggrappato al treno scudetto, ildovrà ridurre al minimo gli errori in questa fase cruciale prima del Mondiale. E quella di Verona è la tipica sfida trappola da ...Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul contratto del difensore dell'Inter,Skriniar, in scadenza nel prossimo giugno 2023. Rinnoverà ... Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: “A gennaio può arrivare lui” | News Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Interessante e piacevole intervista di Pierre Kalulu per il portale NSS Sports. Il difensore del Milan si è raccontato tra moda e ...