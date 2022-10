Calciomercato Manchester United | sempre viva la pista de Jong del Barcellona | i dettagli

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I Red Devils sono ancora molto interessati al centrocamtecnico blaugrana: ecco le ultime sulla trattativa Ilè ancora molto interessato a Frankie dedel. La probabile uscita ai gironi di Champions League per mano dell’Inter, secondo quanto riportato da Sunday Express, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa tra Red Devils e blaugrana che sarebbero costretti a fare cassa con il centrocam. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

I Red Devils sono ancora molto interessati al centrocampista tecnico blaugrana: ecco le ultime sulla trattativa IlUnited è ancora molto interessato a Frankie de Jong del Barcellona. La probabile uscita ai gironi di Champions League per mano dell'Inter, secondo quanto riportato da Sunday Express, ...Dall'Inghilterra sono subite rimbalzate le voci di interessamenti concreti diUnited, Chelsea e Arsenal. A voler scommettere su di lui insomma ci sono ancora tanti club. Manchester United, fissato il prezzo per la cessione del club La big internazionale è pronta a dare l'assalto a diversi big di Serie A. Vlahovic è nel mirino, ma anche altri due colpi di alto livello ...Di seguito il programma completo dei maggiori campionati europei. In campo Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ...