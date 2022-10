Calcio | Psg | Galtier contro media ' Parlate di tutto tranne che di campo'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Mbappè vorrebbe andare via? Ha risposto in, col Benfica è stato il migliore" PARIGI (FRANCIA) - "Bisogna avere una certa esperienza e una certa età per gestirequesto nel miglior modo ...

numero-diez.com

Galtier è consapevole che "quando sei l'allenatore delsei sottoposto a pressione ma in realtà quello che mi dà fastidio è non parlare del mio lavoro. Ilè la mia passione, quello che mi ...Ora ildovrà stare molto attento visto che ha già ricevuto una multa salata dall'UEFA e rischia concretamente di riceverne altre. PSG, Galtier alza la voce: "Qui non si parla di calcio" 'Mbappè vorrebbe andare via Ha risposto in campo, col Benfica è stato il migliore' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Bisogna avere una ...Iscrizione avvenuta con successo. E' la stagione che sarà contraddistinta anche dal primo Mondiale della storia in periodo invernale e che si disputerà in un Paese, il Qatar, che ha avviato il suo pro ...