Calcio | Napoli; Lozano ' bene Champions | ora blindiamo primato'

Dopo dieci giorni non banali in tutti i sensi (visita dei tifosi a Casteldebole giovedì scorso, i fischi post - Samp e confronto con dirigenza e squadra), Thiago Motta deve affrontare il, gara - Izoard. "Abbiamo lavorato nel gioco e nella testa per migliorare tutto - racconta il tecnico del Bologna - . Tutte queste situazioni che si sono create fuori e dentro il campo devono ...e Bologna si sfidano per la decima giornata di Serie A. Prosegue il momento d'oro dei partenopei, inarrestabili sia in campionato che in Europa. E l'accesso aritmetico agli ottavi di Champions ... Il calcio europeo cambia direzione e la sicurezza del Napoli fa paura a tutti «Qualificazione Sì ma ora vogliamo il primo posto». Hirving Lozano non si accontenta, così come non si accontenta questo nuovo Napoli: «Ci sentiamo bene e la ...StampaSeconda giornata alle porte per la Serie A2 di calcio a 5 con la Salernitana Femminile 1970 di scena per il suo esordio casalingo. Le granata affronteranno infatti domenica, con start alle ore 1 ...