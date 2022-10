Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | fari puntati su Inter-Milan | attenzione a Sassuolo-Roma e Sampdoria-Juventus

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo lo stop per la Coppa Italia e per l’impegno della Nazionale azzurra contro il Brasile, torna finalmente laA di. In questo weekend si giocheranno le cinque partite valevoli per la sesta giornata e lo spettacolo sarà sicuramente tanto. Si comincerà domani alle ore 12:30 con Pomigliano-Fiorentina. La Viola, attualmente terza in campionato in virtù dei 12 punti conquistati nelle prime cinque partite, partirà favorita contro una squadra che finora ha totalizzato soltanto un punto in classifica (pareggiando per 2-2 con il Como). Si proseguirà poi alle 14:30 con due match, ovvero il derbye la sfida tra le neopromosse Como e Parma. Nel primo incontro le nerazzurre proveranno a prendersi i tre punti per mantenere la vetta ...