Calcio | Dionisi ' Con l' Atalanta match stimolante | Berardi convocato'

Speriamo di riportare in campo quello che abbiamo preparato", ha aggiunto. "Siamo una squadra molto giovane, soprattutto in attacco. Abbiamo tanti margini di miglioramento e anche tanta ...è poi tornato sul match dell'anno scorso: ' E' stato molto bello poiché si affrontavano due squadre non particolarmente fisiche con l'obiettivo di imporre il proprio gioco. Non abbiamo ...Il tecnico del Sassuolo per la trasferta a Bergamo ritrova anche Traoré.SASSUOLO (ITALPRESS) - 'Contro l'Atalanta sarà una gara stimolante. Sia ...Il tecnico: "Sarà stimolante affrontare l'Atalanta, una squadra difficile da limitare perchè può mettere in difficoltà chiunque" ...