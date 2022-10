Calcio a 5 | Salernitana femminile | Lisanti suona la carica per il debutto casalingo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Seconda giornata alle porte per la Serie A2 dia 5 con la1970 di scena per il suo esordio. Le granata affronteranno infatti domenica, con start alle ore 16:00 al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, le abruzzesi del Pucetta. La squadra di mister Lanteri torna cosi in campo, nel girone C, dopo la buona prova ed il pari in trasferta, per 5-5, sul parquet della Woman Napoli del primo turno. “Emotivamente affrontare il derby col Napoli, già alla prima giornata, è stata una prova ardua – afferma Alessandra– sono stata contenta e spero di aver ripagato della fiducia che il mister mi ha dato schierandomi dal primo minuto, anche se, alla fine, nel futsal tutte siamo titolari”.Sulla prova di domenica il capitano delle ...

Ora serve l'ultimo via libera e per prudenza lo staff medico dell'Inter ha deciso di non rischiarlo nel match contro la. Torna invece disponibile Correa che anche questa mattina si è ...L'Inter e Romelu Lukaku hanno scelto di non rischiare: il belga anche stamani si è allenato a parte per ritrovare la migliore condizione atletica e a inizio della prossima settimana si sottoporrà a ...La decima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Inter - Salernitana. Ecco dove e come vedere la partita.Pronostici Serie A 10a giornata, le analisi e i consigli su tutte le partite di campionato in programma dal 15 al 17 ottobre 2022.