Bundesliga | tris dell'Hoffenheim allo Schalke | Bayern superato e -3 dal primo posto

Corriere dello Sport

... supportato da Coman, ed è Goretzka a siglare ilgià al 25 , in questo caso con l'aiuto di ... ma certamente il passo del Bayern Monaco innon è quello che ci si aspettava: la squadra ...Poi alla Lazio unstorico: 29 gol nel 2017 - 2018, 36 gol con record assoluto in A di ... Ma Immobile infa flop: non lega con Klopp . Solo 3 gol in 24 spezzoni e subito addio. Ci ... Bundesliga, tris e terzo posto per l'Hoffenheim: Schalke 04 nei guai Nell'anticipo della 10ª giornata, colpo esterno della squadra di Breitenreiter, che passa a Gelsenkirchen e scavalca il Bayern, portandosi alle spalle di Union Berlino e Friburgo ...I berlinesi sconfiggono 1-0 lo Stoccarda e tornano in testa da soli: +2 sul Friburgo, fermato dall'Hertha, e +4 sulla coppia formata da Bayern e D ...