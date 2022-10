‘Brutto fr…o’ | ragazzo pestato | minacciato e insultato dal branco perché gay

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lo hanno picchiato,per il suo orientamento sessuale. Aggressione choc a Terracina in provincia di Latina dove quattro persone hanno brutalmente aggredito un giovane del posto. L’azione omofoba delè stata però ripresa da una telecamera interna dell’esercizio commerciale dove si sono consumati i fatti. Per questo i soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati e fermati dai Carabinieri della locale compagnia. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città.