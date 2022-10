Brusciano | benessere psicologico | focus in Municipio Iniziativa dell’amministrazione comunale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Più proposte di legge per creare i giusti presupposti ma soprattutto le condizioni per un lavoro sinergico e costruttivo che favorisca iniziative utili a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica: è la sintesi delpromosso adall’amministrazioneguidata dal sindaco Giacomo Romano su spinta dell’assessore alle politiche sociali Giuseppina Liberti. Una tavola rotonda a cui hanno partecipato anche la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Politiche Sociali, Bruna Fiola, la consulente ed il dirigente dell’Ambito N22, Iolanda Marrazzo e Luigi Ruggiero, e la vicepresidente dell’OPRC, Liliana D’Acquisto. “Un’occasione per accendere i riflettori sul disagio giovanile che – spiega il sindaco Giacomo Romano – continua a dominare nei ragazzi, stanchi e demotivati dopo oltre due anni di ...

