Brescia | la preside ordina al bidello di lavarle auto | studenti e professori occupano il liceo per protesta

TGCOM

La replica dellaNell'assemblea improvvisata in mattinata, oltre all'intervento di alcuni docenti, ha parlato anche laTecla Fogliata che in sostanza ha negato la vicenda che ha ...Lachiede al bidello di lavarle i vetri dell'auto e gli studenti, in segno di solidarietà, ... E' accaduto questa mattina al liceo classico Arnaldo di. In solidarietà al bidello, i ... Brescia, preside "chiede a un bidello di pulire la sua auto": gli studenti occupano la scuola Gli studenti del liceo classico Arnaldo di Brescia hanno occupato la scuola per protesta dopo che la preside avrebbe chiesto a un bidello di lavarle i vetri dell'auto. È accaduto venerdì mattina. In s ...Gli studenti del liceo Arnaldo di Brescia hanno manifestato in solidarietà con un bidello della scuola. La preside gli avrebbe chiesto di lavare i vetri dell’auto. "Io sono Gerardo" è la scritta appar ...