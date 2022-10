Borse | da crisi Londra onde d' urto sui mercati Europa positiva ma frena sul finale Tonfo Mps

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per JpMorgan e Wells Fargo utili in calo ma superiori alle previsioni, deludono le attese Morgan Stanley e Citigroup. Ma negli Usa i consumatori si aspettano (ancora) un rialzo dell'inflazione. Euro stabile, spread in area 240 punti. Giù i prezzi del gas, petrolio in ribasso