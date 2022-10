Borsa | Wall Street apre positiva | Dj +0 | 80% | Nasdaq +0 | 88%

la Repubblica

Partenza in cauto rialzo per la Borsa di Street nel giorno in cui è partita la stagione delle trimestrali vero banco di prova per capire gli effetti reali dell'inflazione elevata. Il via è arrivato dalle big bancarie. Street apre positiva. Il Dow Jones guadgana lo 0,80% a 30.278,37 punti, il Nasdaq sale dello 0,88% a 10.742,87 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un + 0,77% a 3.698,23 punti. 14 ottobre 2022. Le Borse di oggi, 14 ottobre. I listini si rafforzano, bene Milano. Gas, prezzo in calo con gli stoccaggi tedeschi al 95%. (ANSA) - MILANO, 14 OTT - Borse europee positive sulla scia dell'andamento dei listini Usa dopo le prime trimestrali della stagione. In particolare JpMorgan ha segnato ricavi sopra le stime insieme a ...