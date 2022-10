Borsa | Europa tiene in attesa trimestrali Usa | Londra +1%

Agenzia ANSA

Piatta ladi Mosca con il gas sempre in leggero calo attorno ai 150 euro al Megawattora e il petrolio sugli 88 dollari al barile. Fiacco l'euro che scende di qualche frazione a quota 0,975 ...Il 25 ottobre sarà l'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e(Assbb) a proporre ... perché il prezzo del gas non è cresciuto in maniera omogenea: negli Usa è triplicato, ma in... Borsa: Europa parte in evidente aumento, Londra +1,2% I mercati azionari del Vecchio continente confermano l'avvio positivo, in un clima comunque non troppo convinto: Madrid è la Borsa migliore con un aumento dell'1,2%, seguita da Parigi (+1,1%), con Mil ...A passare di mano sarà la divisione locale che si occupa di prodotti lattiero-caseari e a base vegetale (Edp). La società non ha ancora rivelato chi sarà il compratore. Il titolo sale alla Borsa di Pa ...