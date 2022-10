Bonus Internet | che fine hanno fatto i 300 euro per le famiglie

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È in ritardo il decreto per il lancio delda 300per le, senza alcun limite Isee, che nonuna connessioneo che vogliono un servizio a banda larga più veloce per le proprie utenze domestiche. A oggi il voucher è disponibile soltanto per i lavoratori autonomi e a partita Iva che decidono di passare, o installare, la banda ultra larga per navigare al passo con gli standardpei. Quello per leattende il via libera dall’pa: sarà poi compito del nuovo governo attivarlo, anche se dal ministero per lo Sviluppo Economico fanno sapere che si tratta di una misura “imminente”.veloce, a chi spetta Dopo la prima fase che si è conclusa nel ...

ilGiornale.it

... nell'area riservata del sitodell'Agenzia delle entrate. Ovviamente, vi terremo aggiornati sugli sviluppi delenergia, non appena sarà pubblicata la percentuale effettiva dello sconto.... che si dimostrati ben contenti di fruire della cosiddetta "tv di prestigio' su. L idea si ... la nuova serie tratta da Il Signore degli Anelli Un nuovoda 150 euro è in arrivo per ... Come funzionano i voucher Internet da 300 euro La fase 2 del piano connettività non è ancora partita: è in ritardo il decreto per il lancio del bonus Internet da 300 euro per le famiglie, senza alcun limite Isee.Il bonus energia è contributo per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati a pannelli fotovoltaici e altro.