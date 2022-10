Bologna | Motta | “Strategia precisa con il Napoli Arnautovic? Vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Thiago, allenatore del, dichiara che affronterà ilcon unae chesarà valutato domani Thiago, allenatore del, ha detto in conferenza stampa che affronterà ilcon una: “Che cosa mi aspetto dalla mia squadra? Io mi aspetto ambizione, mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio. La squadra che metto in campo è quella che a mio avviso è la migliore per quella sfida. Non faccio regali a nessuno perché quelli che giocano se lo devono meritare. Come sta Soumaro? Sta bene, oggi ha fatto tutto l’allenamento”. Thiagosi sofferma sulle condizioni di...