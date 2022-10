Bollette | fioccano denunce per comportamenti scorretti | ecco quali

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lefiniscono sotto la lente dell’Antitrust e l’Arera, l’autorità di regolazione dell’energia elettrica e del gas, a causa di pratiche commerciali ritenute scorrette, soprattutto in una fase in cui il costo dell’energia è divenuto parte preponderante della spesa di famiglie ed imprese. “L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”, spiegano in una nota congiunta l’Antitrust e o l’Arera, in seguito ad un incontro a Roma dei rispettivi presidenti Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini. Masono queste pratiche “censurate” dalle authority? Dl Aiuti ...

