(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bergamo. Un investimento da 20 milioni di euro, tra i giocatori più costosi della storia dell’Atalanta, ridotto ad una riserva da 26nel giro delle. Nella Dea che correzone alte della classifica di Serie A c’è anche un: quello che riguarda Jéremie, ormai relegato in fondo alle gerarchie di Gian Piero Gasperini e mai preso in considerazione nell’ultimo mese. L’impatto dell’ivoriano sulla squadra nerazzurra al suo arrivo lo scorso gennaio era stato tutto sommato positivo, aggiungendo imprevedibilità ad una fase offensiva stagnante e bisognosa di qualche spunto individuale. Al netto di un’incostanza comunque preoccupante, si poteva intravedere qualche segnale, considerando soprattutto la scarsa continuità di condizione dei mesi precedenti il suo ...

Boga è diventato un caso: 26 minuti in campo nelle prime 9 giornate