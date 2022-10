Bielorussia allerta truppe per anti - terrorismo | Mosca | ponte Crimea sarà riparato entro luglio 2023

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Macron a Putin: 'Fermi la guerra'. L'Onu accusa: 'In Ucraina russi usano stupri come strategia militare'. Allarme Aiea: 'La centrale di Zaporizhzhia senza energia ...

Macron a Putin: 'Fermi la guerra'. L'Onu accusa: 'In Ucraina russi usano stupri come strategia militare'. Allarme Aiea: 'La centrale di Zaporizhzhia senza energia ...La guerra in Ucraina giunge al 233esimo giorno. La Bielorussia allerta le truppe per una 'operazione anti-terrorismo' sostenendo che risponderà a qualsiasi provocazione dei paesi vicini. E' durato un'ora e mezza il colloquio tra il presidente russo ...La Russia ha reso noto che il ponte della Crimea, gravemente danneggiato l'8 ottobre da un camion-bomba, potrà essere completamente riparato entro luglio 2023.