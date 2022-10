BEYONCÉ | in radio il nuovo singolo “CUFF IT”

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È uscita venerdì 7 ottobre, la versione box deluxe di “RENAISSANCE“, ilalbum della superstar mondiale vincitrice di ben 28 Grammy Awards BEYONCÉ. Al suo interno 2LP in vinile nero, booklet da 36 pagine con foto e poster da collezione. Sempre da oggi, è in rotazionefonica ilestratto dall’album, “IT“, che arriva indopo la super hit “BREAK MY SOUL” e i suoi 320 MILIONI di stream, la TOP 5 dell’Airplayfonico italiano, e la Top 10 della classifica globale di Spotify, di quella di Shazam e di Apple Music. Arrivato dopo 6 anni dalla pubblicazione di “LEMONADE“, “Renaissance”, ricco di brani travolgenti e orecchiabili, è la vera essenza della libertà e incoraggia a divertirsi e a ballare con trasporto. È una celebrazione all’era ...