Bersani a La7 | “Voti dell’opposizione per La Russa? C’è gente disposta a pagare per potersi vendere Berlusconi ha fatto un nome | Renzi”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Oggi c’è stato un lampo di luce stupendo col meraviglioso discorso di Liliana Segre. Dopodiché, è stata una giornata amara, credo per tutti, perché la destra per le più alte cariche dello Stato ha scelto un criterio identitario e arroccato. La maggioranza si è già spaccata, mentre un pezzo della minoranza, che già non può più dirsi opposizione, è andata in soccorso. Quindi, una falsa partenza nell’insieme”. Così a “Otto e mezzo” (La7) Pier Luigicommenta la giornata politica del 13 ottobre che ha visto Ignazio Ladi Fratelli d’Italia eletto presidente del Senato. Sui franchi tiratoriche hanno assicurato inecessari all’elezione di Lacita Victor Hugo: “C’èche sarebbea ...

Così Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su, commentando l'elezione di Ignazio La Russa in Senato e l'indicazione di Lorenzo Fontana alla Camera . Quanto al discorso di ...... "Io credo - ha dichiarato ieri durante In Onda, su- che nel M5s non ci sia niente di sinistra"... perché non lo erano néné Zingaretti". La chiosa può essere un messaggio per la leadership ... La Russa, Pier Luigi Bersani: "Giornata amara, gente disposta a pagare per potersi vendere" Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Oggi si vota per la Camera, Lorenzo Fontana resta il favorito LIVE ..."Piazzapulita" questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.