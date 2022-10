Berlusconi strappa con Meloni e Salvini | vuole andare da solo da Mattarella

neXt Quotidiano

L'INTUIZIONE DEL CONDOR - Estate 2020, Gallianiil sì del Corinthians per 4 milioni di euro più il 60% sulla futura cessione. C'è anche l'ok di, si fa . ' Mi ricorda Serginho ' ......economico l'immarcescibile coordinatore nazionale Antonio Tajani che però al vertice con... ma in mano al suo avversario interno, quello che minaccia sempre strappi e poi nonmai, ... Consultazioni Forza Italia, il centrodestra potrebbe presentarsi spaccato Dopo non aver votato per Ignazio La Russa al Senato, gli azzurri sono pronti a portare al Capo dello Stato le proprie idee per il governo in solitaria ...Ore di fibrillazione in parlamento per l'inizio ufficiale della legislatura. Dopo una notte di trattative il centrodestra deve ...