Berlusconi | ritorno da sconfitto

Non temo ildel fascismo di stampo mussoliniano, ma ho terrore che il brodo di coltura ... Personalmente, ancora una volta ripudio tutto ciò, come ripudiainei decenni delle oscenità ...Il partito di Silvioha deciso di non votare La Russa che però è riuscito comunque a spuntarla grazie ai voti dell'opposizione.in parlamento amaro per il Cavaliere. Raccontano - ...Al Senato, in apertura della diciannovesima legislatura, Silvio Berlusconi si è presa, ma al rovescio, tutta la scena. Partito col proposito di far mancare l’ elezione di Ignazio La Russa a presidente ...Il partito di Berusconi è spaccato e potrebbe salire al Quirinale per le consulatazioni distinto da FdI e Lega. La Meloni ha avuto buon gioco nello sfruttare Lega e centristi, intrressati alle ...