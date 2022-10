Berlusconi e La Russa | cosa c’è dietro il “vaffa” del Cavaliere

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) durante le votazioni del presidente del Senato La prima giornata del nuovo parlamento ha visto i deputati e i senatori impegnati nelle votazioni dei rispettivi presidenti, ma se alla Camera la giornata si è conclusa con una fumata nera, al Senato invece è stato eletto Ignazio La, ma non senza polemiche. Infatti il neo presidente del Senato è stato coinvolto in un siparietto poco edificante con, che gli avrebbe rivolto (almeno è quello che si legge dal labiale) un insulto, un “…” accompagnato da un moto di stizza.c’èla vicenda non è di facile definizione, ma secondo quanto si apprende da Repubblica, alla base ci sarebbe un disaccordo sulle nomine dei nuovi ministri. Forza Italia che non vota,si, però poi manda aff il candidato Presidente ...