Berlusconi e gli appunti sulla Meloni | ' Supponente e arrogante' Larussa | dica che è un fake

(Di venerdì 14 ottobre 2022) it. Nell'appunto c'è anche scritto: "Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo". IL CASO La sconfitta di, latira dritto. Il caso 'Licia ...

, però, ha accusato Renzi di aver contribuito a far eleggere La Russa al Senato, grazie ... Italia L'aiuto esterno a La Russa eavversari interni del Pd Piero Ignazi politologo Vigilanza ...Il declino politico diha trovato qui la sua sanzione finale. Perché la crisi di FI va ben al di là dei suoi voti: nasce da un vuoto di politica, di proposta e di forza propulsiva. Chi ...– Silvio Berlusconi non ha digerito il no secco di Giorgia Meloni a Licia Ronzulli ministro, e questo lo sapevamo già. Ciò che però non sapevamo è che il fondatore di Forza Italia avesse addirittura a ...Lo strappo di Forza Italia, i prossimi passaggi in vista della formazione del governo e le insidie per la premier in pectore ...