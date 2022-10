Benzina | Qe | assestamenti al rialzo | verde self a 1 | 707 euro

Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato è 1,852 euro/litro (1,850 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,778 e 1,921 euro/litro (no logo 1,750). ......sui prezzi raccomandati aumentando di due centesimi lae il diesel. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, i prezzi praticati dei due carburanti mostrano solo lievi. Nel ...Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali anche ieri in salita, sul fronte prezzi raccomandati si registra un movimento all'insù di IP di 2 cent sul diesel. (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...