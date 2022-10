Benedetta Porcaroli | Favino e Kasia Smutniak sul primo red carpet della Festa del Cinema di Roma 2022

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Serata di inaugurazione alladeldi. Ilredha accolto tantissime star, a partire dalla bellissimafasciata in un abito Gucci. A tenerle compagnia anche il resto del cast de Il Colibrì. È ufficialmente partita ladeldi. Presso l’Auditorium ParcoMusica Ennio Morricone, ritorna lo spettacolo più attesocapitale, latotografico, e le star non hanno tardato ad arrivare. Sul redhanno sfilato in tanti, ma la bellezza dinon è passata inosservata. Giovane attrice di ...