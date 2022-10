Basket | Eurolega | la rimonta di Milano vale i supplementari | ma l’Alba Berlino alla fine vince

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo Villaubanne e Scafati terzo match ad handicap per, che però consolo quasi allo scadere ricuce il gap del 12-26 dei primi 10 minuti del match, mandando la partita ai. Ma nell’overtime troppi errori ed è la tripla di Blatt a chiudere il discorso e a dare il primo ko perinche nei primi minuti fatica tantissimo pin mano, con l’attacco molto lento, mentre dall’altra non sbaglia nulla, che prima della pa due deve rinunciare a Maodo Lo per infortunio. Una tripla di Blatt dà il primo allungo sul +5, con Koumadje che domina sotto canestro e mette in difficoltà sia la difesa biancorossa sia l’attacco sui rimbalzi. A ...

... venerdì 14 ottobre 2022, si gioca per la seconda giornata della stagione regolare diper la nuova edizione 2022 - 2023 del massimo torneo continentale di. Naturalmente il cammino è ...Campionato Ci sono squadre dacome Virtus e Milano, si è alzato il livello. C'è grande ... Gli piace avere il controllo del ritmo, ma ilè; quindi, voglio tornare il prima ...Basket, Eurolega 2022/2023 seconda giornata: il tabellino e la cronaca del match tra Olimpia Milano e Alba Berlino ...MILANO - Primo ko in Eurolega per l'Olimpia Milano di Ettore Messina che cade al Forum contro l'Alba Berlino nella seconda giornata della competizione. Inizio in salita per i padroni di casa che vedon ...