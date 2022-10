Basket Eurolega 2022 2023 | Messina | “Cattiva comunicazione | dobbiamo lavorare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Loro hanno giocato una buonissima partita, soprattutto nel primo tempo. Noi abbiamo fatto una buona rimonta, ma non è bastata principalmente per due motivi: in difesa ci sono state troppe cattive comunicazioni che ci sono costate tanti punti e in attacco abbiamo costruito buoni tiri ma non abbiamo segnato e questo fa parte delle regole del gioco”. Con queste parole il coach dell’Olimpia Milano, Ettore, ha commentato la sconfitta contro l’Alba Berlino nella seconda giornata dell’. “Quando abbiamo trovato un po’ di energia nel secondo tempo abbiamo giocato meglio – spiega -. E’ mia responsabilità quello che è successo, devo aiutare la squadra, i giocatori a comprendersi meglio e in generale a giocare meglio sia in attacco che in difesa. Lavoreremo per questo, per fare in modo che sappiamo ...