Barella e Dimarco ironizzano | “Non stressante giocare al Camp Nou” | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

... coi due attaccanti superstiti e Dumfries -sulle ali, senza ricambi offensivi in panchina: ... APPROFONDIMENTI Pagelle Barcellona - Inter: Lautaro un tempo da Pallone d'Oro,gol pesante, ...Sulle fasce ci sono Dumfries e, mentre in mezzo spazio a Calhanoglu in cabina di regia come nella gara di andata, cone Mkhitaryan ai suoi lati. Nel primo tempo il Barcellona ha come ... "Giocare al Camp Nou non è per niente stressante": Barella-Dimarco, da ridere MILANO - Nell' Inter, Correa e Cordaz verso il ritorno tra i convocati. Qui Salernitana: Candreva in mediana o sottopunta. INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, ...Spiccano il derby di Torino e la sfida tra Lazio e Udinese. Il Napoli ospita il Bologna, la Roma a Genova contro la Sampdoria di Stankovic. Il Milan a Verona ...