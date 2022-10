Bankitalia | ad agosto debito pubblico in calo

Si riduce, ad, il debito pubblico dell'Italia. Adil debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 12,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.757,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. La riduzione delle ...Alla fine dila quota del debito detenuta daera pari al 26,2% (0,1 punti percentuali in piu' rispetto a luglio); la vita media residua del debito e' rimasta stabile a 7,6 anni.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si riduce, ad agosto, il debito pubblico dell'Italia. Ad agosto il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 12,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.757,8 miliardi.