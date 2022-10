(Di venerdì 14 ottobre 2022)– “Sono tanti ie gli avvisi, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, che possono essere di interesse per la nostra cittadinanza: due rivolti aglied alle studentesse, uno indicato a chi decide di sposarsi nel“. Lo dichiara in una nota stampa, Gianlucadi Fratelli d’Italia. “Il primo avviso, – spiega– può essere interessante per le scuole del territorio perché riguarda “la realizzazione di iniziative sportive e culturali per glidel sistema scolastico”, con un impegno di spesasomma complessiva pari a 3 milioni di euro. Lo sport è, infatti, fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ...

Il Faro online

'Idi Gilead Italia sono fondamentali per chi fa partecommunity delle associazioni in Italia ha concluso Saracini Questo ci permette di dare continuità ai nostri progetti di ...Il documento interviene, in modo particolare con misure di rilanciosanità e delle scuole, ... Ie i regolamenti sono ancora in fase di attuazione, ma il pacchetto di norme dovrebbe andare a ... Bandi della Regione Lazio, Tripolini (FdI): “Tante possibilità per cittadini, studenti e famiglie di Fiumicino" Sul sito istituzionale dell’Ente sono presenti due avvisi rivolti agli studenti e alle studentesse e uno per chi decide di sposarsi nel Lazio ...RIETI - Questa mattina, 14 ottobre, presso la sede della Riserva Navegna Cervia a Varco Sabino, sono state consegnate dal presidente Giuseppe Ricci, alle due aziende che hanno ...