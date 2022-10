Avere un figlio senza avere un partner | Nascono le app per la co-genitorialità | alla scoperta di Family4Everyone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oggiununè una possibilità concreta. Se l’orologio biologico vi sta dando qualche campanello dirme, non temete: i rimedi ci sono! Sempre più persone oggi desiderano vere un, ma non hanno un: come fare? In un mondo in cui si è sempre più soli, capita maggiormente L'articoloununle app per la co-diNewNotizie.it.

Today.it

Di Fabiana Coppola - 14/10/2022 Oggiunsenzaun partner è una possibilità concreta. Se l'orologio biologico vi sta dando qualche campanello di allarme, non temete: i rimedi ci sono! Sempre più persone oggi desiderano ...In particolare Claudio continuerà a spingere peruncon Mina , ma la protagonista non si sentirà ancora pronta per compiere questo passo. Inoltre la donna non sarà più del tutto sicura ... Arisa: "Sono pronta ad avere un figlio da sola" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Spavento per il 20enne figlio di Ralf, coinvolto in un brutto incidente a Hockenheim. Dovrà star fermo 6 settimane. Polemica sulla dinamica, ma la mamma lo difende ...