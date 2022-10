Australia | inondazioni nel sud-est del Paese | migliaia di persone evacuate e in fuga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 ottobre 2022)hanno messo in difficoltà alcune zone del. Una calamità naturale che non è finita perché secondo gli esperti anche nelle prossime ore sono attese forte piogge. Intanto,disono innel sud-est delL’Australi è messa in ginocchio da una serie diche si stanno riversando nel sud-est del.In alcune zone nel giro di 24 ore è caduta quattro volte la quantità di pioggia che in media si registrerebbe in tutto il mese di ottobre. La città di Sydney è completamente inondata nelle prossime ore si registrano ancora forti piogge. I soccorsi già sono a lavoro e si cercano i primi dispersi. Il servizio di emergenza ...