Aurora Ramazzotti | i retroscena sulla gravidanza | le parole

Prime confidenze relative alla gravidanza perche via social ha raccontato dei nuovi dettagli inediti ai suoi fan. Meno di un mese fa la conferma della gravidanza, adessonon si nasconde più e con maggiore ...Da giorni è ormai stato ufficializzato chepresto diventerà mamma di un maschietto e la felicità si legge in tutti i post e in ogni storia su Instagram che la ragazza ormai pubblica quotidianamente dopo un periodo dove ha ...L'influencer parla per la prima volta della sua gravidanza: "Va tutto bene" In queste ultime ore Aurora Ramazzotti ha. voluto scambiare quattro ...Aurora Ramazzotti - figlia di Eros e di Michelle Hunziker - fra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. La 26enna infatti aspetta il ...